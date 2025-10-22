ULTIME NEWS

Potenza, per aumento organico azienda della provincia cerca queste 5 figure! Ecco come inviare la propria candidatura

22 Ottobre 2025

Il Gruppo Santangelo affermato sul territorio da tre generazioni in ambito logistico, turistico e commerciale con il marchio GRANDITERRE leader nel settore cerealicolo, ricerca le seguenti figure professionali per ampliamento:

Si cercano persone motivate da inserire in queste posizioni:

  • impiegato amministrativo;
  • esperto marketing con buona conoscenza della lingua inglese;
  • addetto alle vendite per punto Filiano;
  • agronomo;
  • addetto alla mautenzione del verde e alla gestione di animali da compagnia per imminente progetto equituristico.

Se vuoi far parte di una realtà in crescita e portare il tuo contributo, invia la candidatura all’indirizzo mail:

amministrazione.granditerre@gmail.com

Il presente annuncio si rivolge a candidati di entrambi i sessi ai sensi della legge L. 903/77 e D.Lgs n. 98/2006, art 27.