Potenza, per aumento organico azienda della provincia cerca queste 5 figure! Ecco come inviare la propria candidatura

Il Gruppo Santangelo affermato sul territorio da tre generazioni in ambito logistico, turistico e commerciale con il marchio GRANDITERRE leader nel settore cerealicolo, ricerca le seguenti figure professionali per ampliamento:
Si cercano persone motivate da inserire in queste posizioni:
- impiegato amministrativo;
- esperto marketing con buona conoscenza della lingua inglese;
- addetto alle vendite per punto Filiano;
- agronomo;
- addetto alla mautenzione del verde e alla gestione di animali da compagnia per imminente progetto equituristico.
Se vuoi far parte di una realtà in crescita e portare il tuo contributo, invia la candidatura all’indirizzo mail:
amministrazione.granditerre@gmail.com
Il presente annuncio si rivolge a candidati di entrambi i sessi ai sensi della legge L. 903/77 e D.Lgs n. 98/2006, art 27.