Potenza, nuova piscina olimpionica comunale: “Non vengano perduti i finanziamenti”. Le ultime notizie

Piazzale Budapest e il progetto relativo ai campi da tennis sono stati gli argomenti sui quali si sono incentrati i lavori della Terza e della Quarta Commissione che, in seduta congiunta, hanno visto l’audizione del sindaco Vincenzo Telesca, nel corso della quale è stato evidenziato l’intento dell’Amministrazione di rispondere alle esigenze di tutto il quartiere di Poggio Tre Galli.

Lo stesso progetto sarà esaminato in maniera dettagliata nel corso delle prossime sedute della Terza Commissione.

La presenza del Sindaco e dell’assessore allo Sport Gerardo Nardiello è stata l’occasione per i consiglieri per chiedere anche informazioni relative al progetto della nuova piscina olimpionica comunale, “opera di grande impatto che ha generato un ampio dibattito anche sui social” è stato sottolineato.

Il Primo Cittadino ha illustrato il quadro tecnico dell’intervento, ribadendo “la piena disponibilità e determinazione dell’Amministrazione per la realizzazione dell’opera”.

Su questo stesso tema il Sindaco ha comunicato di aver trasmesso agli uffici regionali, lo scorso 30 settembre, la relazione tecnica che ha evidenziato le tante criticità che caratterizzano la location di via Appia: difficoltà di accesso, mancanza di parcheggi, spazi insufficienti, inadeguatezza sotto il profilo architettonico e del decoro urbano, alto rischio di costi ulteriori emergenti in sede di realizzazione.

Successivamente, giovedì 16 ottobre 2025, l’Amministrazione ha sollecitato un incontro con la Regione per affrontare le questioni ancora aperte e trovare soluzioni condivise. L’incontro è stato fissato per giovedì 23 ottobre 2025.

Nel corso dei lavori delle due Commissioni è stato ricordato come siano state vagliate, anche in Consiglio comunale, soluzioni alternative, tra le altre, la proposta di valutare l’area ‘ex Cip Zoo’, l’area di Bucaletto, risultata insufficiente.

È stata inoltre sottolineata la possibilità della riqualificazione del Polo Lavangone, che abbatterebbe i costi di realizzazione.

Il sindaco Telesca ha espresso piena apertura al confronto con la Regione Basilicata e massima disponibilità all’ascolto dei cittadini.

Ha aggiunto il Sindaco:

“Qualora si riscontrasse ostruzionismo politico, il Comune è pienamente disponibile a cedere i fondi alla Regione, affinché si possa in ogni caso realizzare l’opera nella location potentina più idonea a ospitarla.

Non abbiamo preclusioni di sorta, l’importante è che la piscina si realizzi, e che non vengano perduti i finanziamenti.

La nostra unica priorità è garantire alla città un’opera di qualità”.

Il presidente Iudicello e la presidente Blasi hanno espresso piena soddisfazione rispetto a quanto relazionato dal sindaco Telesca e per il confronto aperto svoltosi nella seduta congiunta, concludendo:

“Constatata la difficoltà per la realizzazione della piscina in via Appia, auspichiamo una repentina e conclusiva interlocuzione con la Regione, affinché venga individuata la location più adeguata per realizzare una struttura così attesa, che darà sicuramente lustro alla città e servizi all’intera regione”.