Potenza non perde la sua fede e ricorda il suo Patrono San Gerardo: l’Arcivescovo invocherà la benedizione sulla città. I dettagli

Il 30 Ottobre Potenza ricorda il suo Santo Patrono, Gerardo Della Porta, vescovo della città dal 1111 al 1119 e venerato come santo dalla Chiesa cattolica.
Nato a Piacenza da una famiglia di nobili origini (i marchesi Della Porta), Gerardo si diresse verso l’Italia meridionale forse alla volta dei luoghi santi, ma giunto a Potenza decise di dedicarsi alla vita apostolica.
Fu tale il suo impegno che andò a svolgere il ruolo di vescovo della città, carica vacante dal 1099, data della morte del precedente vescovo, anche lui di nome Gerardo.
Fu proclamato vescovo ad Acerenza nel 1111 e portò la Chiesa avanti per otto anni.
Le sue reliquie sono riposte in un sarcofago nel Duomo di Potenza.
Dopo solo cinque anni dalla morte, nel 1124, papa Callisto II lo proclamò Santo.
Viene onorato principalmente il 30 Maggio, ossia il giorno della traslazione delle sue reliquie, ma anche il 30 Ottobre, giorno della sua morte.
Esemplare la devozione dei potentini verso il Santo che continua a proteggere la nostra città.
L’Arcidiocesi di Potenza – Muro Lucano – Marsiconuovo fa sapere:
“Il 30 ottobre prossimo dies natalis del nostro Santo Patrono Gerardo, l’Arcivescovo presiederà la S. Messa solenne alle ore 17.
Sono particolarmente invitati i parroci delle Parrocchie cittadine e quanti desiderano unirsi anche dalle altre Parrocchie.
In città sono sospese le celebrazioni vespertine.
Al termine della S. Messa, ci si recherà al Tempietto di San Gerardo portando in processione il Braccio del Patrono di Potenza e lì l’Arcivescovo invocherà la benedizione sulla città e sull’Arcidiocesi”.