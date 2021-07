Potenza, oggi l’inaugurazione di questo parco: “realizzato in tempi record e accessibile a chi è affetto da disabilità”. I dettagli

“Nella giornata di oggi verrà inaugurato il parco di Piazza Albino Pierro, un parco urbano dalla grande valenza.

Sarà infatti fruibile da tutta la comunità cittadina e dalle tante famiglie che abitano la zona”.

E’ quanto scrivono in una nota i consiglieri del gruppo consiliare della Lega al comune di Potenza che proseguono:

“Un parco, ridisegnato da questa amministrazione che aveva ereditato un progetto contraddistinto dalla solita cifra stilistica della sinistra potentina: cemento, cemento e ancora cemento.

Invece, l’amministrazione Guarente, grazie al lavoro dell’Assessore Antonio Vigilante, ha saputo ridare nuova linfa ad un progetto sul quale, per altro, ben poche risorse erano state appostate.

Le più significative, migliorie apportate al parco che oggi verrà inaugurato, sono un’area giochi per bambini a misura di tutti, dunque accessibile soprattutto a chi è affetto da disabilità e un campo di calcetto in erba sintetica, dove potranno sognare le future “notti magiche”, i bambini potentini.

Va per altro sottolineato che, così come accadrà a breve per il parco dei comuni di Parco Aurora, anche il parco di piazza Albino Pierro è stato realizzato in tempi record per una pubblica amministrazione.

Il percorso di rigenerazione urbana, che passa attraverso l’offerta di una migliore qualità della vita per i nostri concittadini è un punto chiave per il programma del centro destra potentino. Il nuovo parco cittadino va in questa direzione, troppo a lungo dimenticata, dai cultori del dissesto”.

