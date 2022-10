Potenza: oltre un milione di euro per la messa in sicurezza di questo ponte in provincia! Ecco i dettagli

Il Comune di Moliterno annuncia:

“1 milione e 135 mila euro per il ponte in contrada Maglie (vecchio ponte).

Con fondi FSC, oggi, la Giunta Regionale, ha approvato la proposta di finanziamento inviata da noi questa estate sul progetto per la messa in sicurezza del Ponte sul torrente Avizzita.

Opera strategica per i collegamenti della nostra comunità e che migliora connessioni e sicurezza del nostro territorio per i residenti, per i flussi turistici verso il Sirino e per i collegamenti verso il lagonegrese.

Un lavoro corale della squadra che amministra Moliterno, in collaborazione con Ufficio tecnico comunale, tecnici e progettisti.

A tutti un grande grazie.

Un ringraziamento particolare per sensibilità e visione all’assessorato regionale alle infrastrutture Donatella Merra e alla giunta regionale.

Un altro finanziamento per il nostro Comune, in due anni, sono già tanti.

Impegno e dedizione per la comunità premiano!

Ora all’opera senza sosta!”.

