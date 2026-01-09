Potenza: per i cittadini servizi più affidabili e una Pubblica Amministrazione moderna e responsabile. Le novità

“Il Comune di Potenza sta portando avanti un percorso concreto di innovazione digitale che non riguarda solo l’attivazione di nuovi servizi, ma anche la loro stabilità, sicurezza e sostenibilità nel tempo e che punta a rendere i servizi pubblici più semplici, accessibili e affidabili per cittadini e imprese”.

Così l’assessore alla Programmazione e Digitalizzazione, Loredana Costanza che aggiunge:

“Negli ultimi mesi abbiamo lavorato su più direttrici: il consolidamento dei servizi digitali al cittadino, la migrazione in cloud e il rafforzamento della sicurezza informatica.

Tutti elementi che devono procedere insieme per garantire servizi affidabili e tutelare i dati dei cittadini.

Il percorso di innovazione digitale che stiamo portando avanti al Comune di Potenza non è un’operazione di facciata, ma un lavoro strutturale che riguarda l’organizzazione dell’ente, la qualità dei servizi e la tutela dei dati pubblici”.

Grazie alle risorse del PNRR stiamo consolidando i servizi digitali al cittadino, rafforzando l’accesso ai servizi online, i canali di interazione e pagamento tramite App IO e PagoPA.

Parallelamente prosegue il percorso di migrazione in cloud verso il Polo Strategico Nazionale (PSN), una scelta strategica di lungo periodo che punta a rafforzare sicurezza, affidabilità e continuità operativa dei servizi comunali, a beneficio sia dei cittadini sia dei dipendenti dell’Amministrazione.

Accanto all’innovazione dei servizi, un capitolo centrale riguarda la sicurezza informatica.

Abbiamo completato i passaggi amministrativi necessari per avviare gli interventi di cybersecurity finanziati con risorse PNRR, fondamentali per aumentare la protezione dei sistemi comunali e la capacità di prevenire e gestire eventi critici.

La sicurezza informatica è parte integrante del buon funzionamento della macchina comunale e non riguarda solo l’acquisto di tecnologie, ma anche procedure, formazione, gestione del rischio e rispetto delle regole sulla protezione dei dati.

Un risultato già visibile per quanto riguarda l’innovazione è il nuovo sito istituzionale del Comune di Potenza, riprogettato secondo le Linee guida AgID e il Modello Comuni di Designers Italia.

Il sito, tutt’ora in fase di miglioramento, offre un’esperienza più semplice, omogenea e accessibile, con particolare attenzione alla fruibilità da dispositivi mobili e all’accessibilità per persone con disabilità.

All’interno del sito è presente una sezione dedicata ai servizi digitali, organizzata in schede standard: i cittadini possono autenticarsi con SPID o CIE, presentare istanze completamente online, effettuare pagamenti tramite PagoPA e ricevere notifiche sullo stato delle pratiche tramite App IO.

Dove possibile, il sistema riduce gli adempimenti per i cittadini grazie all’interoperabilità con le banche dati e con la Piattaforma Digitale.

Digitalizzazione, cloud e sicurezza devono avanzare insieme per rafforzare l’Ente, rendere i servizi più affidabili e garantire ai cittadini una Pubblica Amministrazione moderna e responsabile”.