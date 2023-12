Potenza: per la prima volta in Consiglio regionale nata la stanza blu per l’autismo. I dettagli

Alle 10:30 è stata inaugurata nella sede del Consiglio regionale della Basilicata, in viale Verrastro a Potenza, una “Stanza Blu” per la sensibilizzazione sui temi dell’inclusione sociale di persone affette da disturbi dello spettro autistico.

Soddisfazione di Gino Giorgetti, consigliere Regione Basilicata gruppo Misto:

“È la prima volta in Italia che in un Consiglio regionale viene creato uno spazio di questo tipo ed è per questo che sono ancora più soddisfatto ed è la prova di come – su argomenti di così grande complessità come il tema dell’autismo – gli Enti, le Associazioni professionali e le famiglie, possono lavorare congiuntamente per promuovere la comprensione e la coesione.

L’obiettivo sarà di dare vita ad un luogo di incontro tra istituzioni e associazioni, perché insieme potranno essere superati gli ostacoli verso una completa integrazione delle persone con autismo.

La “Stanza Blu”, è al terzo piano del Palazzo del Consiglio regionale e sarà gestita dalla Federazione Italiana Superamento dell’handicap, insieme con alcune associazioni che si occupano di autismo: Ala, Angsa, Anffas e Viviamo insieme”.