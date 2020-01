Potenza: preso importante esponente mafioso responsabile di un omicidio in provincia!

Riceviamo e pubblichiamo di seguito il comunicato stampa, arrivato questa mattina alla nostra Redazione, emesso dal Procuratore della Repubblica:

“Nel corso della mattinata odierna su disposizione di questa Procura Distrettuale, agenti di Polizia della Sezione Criminalità Organizzata della Squadra Mobile di Potenza hanno proceduto, a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione, all’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere accolta dal Tribunale del Riesame di Potenza, nei confronti di DE SALVO Salvatore, detto ‘Sam l’Americano’, di anni 54, ritenuto esponente di rilievo del sodalizio mafioso operante in Barcellona Pozzo di Gotto (Me), in quanto ritenuto responsabile — quale mandante – dell’omicidio dell’autotraspottatore RIZZO Martino Carmelo, avvenuto in agro di Lauria (Pz), mentre viaggiava a bordo del proprio autoarticolato sul tratto autostradale della Salerno-Reggio Calabria, mediante l’utilizzo di una pistola cal. 7,65, abbandonata sul posto.

Le indagini, riaperte di recente grazie alle dichiarazioni rese da alcuni di collaboratori di Giustizia, portavano questa DDA sulla scorta delle attività di riscontro condotte dagli investigatori della Polizia di Stato, a individuare a oltre 20 anni dal delitto, tutti i responsabili del gravissimo fatto omicidiario (aggravato ex art. 416 bis 1) c.p, ottenendo misure cautelari in carcere eseguite nelle settimane scorse anche nei riguardi dell’altro mandante RAO Giovanni di anni 58 e di CONDIPODERO Basilio di anni 45, individuato — insieme a GENOVESE Stefano di anni 45 già condannato per questo — quale esecutore materiale dell’omicidio.

Nei giorni scorsi i predetti avevano richiesto in sede di udienza preliminare di essere giudicati dal Gup del Tribunale di Potenza, con rito abbreviato”.