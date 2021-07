Potenza, riaperte le iscrizioni per il trasporto scolastico: ecco le linee e il modulo

A partire dal 9 luglio e fino al 30 luglio 2021 sono riaperte le iscrizioni per il servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado, per l’anno scolastico 2021/2022, per le seguenti linee di trasporto scolastico:

n. posti disponibili linea Tipologia mezzo 7 Via Poggio Cavallo – Rifreddo per i Plessi Bramante e Rossellino scuolabus comunale n. 5 4 Vie Ciciniello – Nitti e Via Vaccaro Plesso Rossellino scuolabus comunale n. 9 2 Via Adriatico – via P. Lattughella -ple Sofia e Bucarest – Istituto Comprensivo Sinisgalli scuolabus comunale n. 12 6 Via Serre- Via Atene- via Sabbioneta – Via Trieste Istituto Comprensivo D. Savio scuolabus comunale n. 13 9 Vai della chianchetta Via Ortense – Via S. G. de Paoli – Via Appia – Istituto Comprensivo Leopardi scuolabus comunale n. 14 5 Macchia Romana – P.co Aurora – Istituto Comprensivo D. Savio scuolabus comunale n. 15 3 Giarrossa – Istituto Comprensivo Milani (servizio esterno) 12 Via Cavalieri – Istituto comprensivo Busciolano (servizio esterno)

Le istanze redatte utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente avviso dovranno essere presentate esclusivamente presso il protocollo dell’Unità di Direzione “Servizi alla Persona” di via N. Sauro (Palazzo della mobilità) entro il 30 luglio 2021.

Si precisa che gli utenti, che si avvalgono delle previste tariffe agevolate, sono obbligati a presentare il nuovo ISEE improrogabilmente entro il 31 gennaio 2022, per non essere immessi nella fascia massima di pagamento.

Nel caso di due o più figli appartenenti allo stesso nucleo familiare che usufruiscono del servizio si applicano le seguenti modalità:

• Primo figlio tariffa in base al valore ISEE;

• Dal secondo figlio la tariffa è pari al 50% di quanto previsto dal valore ISEE;

si chiarisce che dagli importi verranno detratti i giorni di effettiva chiusura degli istituti scolastici: per le vacanze natalizie, pasquali ed eventualmente per i giorni di chiusura a seguito di ordinanza emessa dal Sindaco o su disposizioni statali e regionali verranno calcolati in trentesimi rispetto alla tariffa mensile, come da Regolamento Comunale vigente approvato con delibera di Consiglio Comunale n.29 del 30 aprile 2020.

Al termine della scadenza le domande che perverranno in ritardo non potranno essere accettate.

Questo il Modulo di iscrizione.

