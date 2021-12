Potenza, ritorna il Panettone della pasticceria Romano e tante altre dolci novità! Ecco i dettagli

Anche quest’anno ci siamo.

Siamo entrati nel magico mese di Dicembre, e il Natale è già nell’aria.

Nonostante il secondo difficile anno che abbiamo affrontato, in tanti aspettano con trepidazione questa irrinunciabile ricorrenza, rimanendo sempre fedeli alle tradizioni locali e ponendo speranze per il 2022.

Tutti i lucani aspettano con ansia le festività natalizie e, tra le varie bontà che vengono offerte dalle mani esperte dei nostri pasticceri locali, ci sono ovviamente anche quelle della Pasticceria Romano.

Questo laboratorio artigianale all’avanguardia (che si trova a Tiera di Potenza in Via San Francesco n. 200) è nato dalla passione di Vincenzo Romano per “l’arte della pasticceria”.

​Innovazione, tradizione ed artigianalità: sono questi gli ingredienti che fanno di Romano un giovane pasticciere “a tutto tondo”.

Le esperienze nei laboratori di pasticceria in alcuni dei più prestigiosi ristoranti Michelin d’Italia e la maturità raggiunta lavorando all’Estero, gli hanno permesso di scoprire nuovi ingredienti e nuove materie prime.

Così Vincenzo Romano ha deciso, insieme alla sua famiglia, di intraprendere una nuova sfida: aprire il suo Laboratorio di Pasticceria nella sua città, Potenza, scommettendo sulla propria terra.

Una scommessa che, in quest’ultimo periodo, gli ha permesso di creare una vera e propria novità: il primo “panettone salato” che celebra e promuove la Basilicata in ogni dettaglio.

È nato così il PanRustico LUCANO che unisce storia, sapori, profumi e tradizioni della Basilicata, fondendoli in un gusto autentico.

Un mix perfetto da portare in tavola a Natale e non solo.

Un vero prodotto innovativo, non solo perché capofila nel suo genere, ma anche perché basato sulla promozione di tutte le eccellenze della nostra regione, grazie alla cooperazione di una serie di aziende del territorio.

Ex membro della Nazionale Italiana Cuochi, Vincenzo, ai campionati della Cucina Italiana del 2017 con il suo dessert “Lucania 3.0”, (un dolce creato con alcuni ingredienti tipici della Basilicata) ha ottenuto la Medaglia d’Oro.

Inoltre, nel 2018, ha anche conquistato un’altra Medaglia d’Oro nell’ambito della “Culinary World Cup” a Lussemburgo con il suo “Bon Bon”.

Una vita di studio, sacrifici, amore e passione per diventare oggi un apprezzatissimo e bravissimo Maestro Pasticciere.

Gli abbiamo chiesto di ripercorrere alcune tappe della sua carriera, scoprendo cosa ha in serbo in occasione delle festività natalizie:

“Oggi, 7 Dicembre 2021, il laboratorio compie tre anni.

Io e mio fratello Valentino abbiamo deciso di intraprendere questo percorso, questa sfida se vogliamo.

La mia è una formazione che arriva da lontano.

A 25 anni, dopo varie esperienze lavorative, avevo voglia di formarmi a 360°, di diventare un pasticcere moderno, raffinato e che avesse la conoscenza reale delle materie prime e di come trasformarle.

Ho maturato anche esperienze all’estero, nello specifico in Inghilterra, dove ho avuto la possibilità di incrementare il mio bagaglio culturale e professionale grazie anche all’incontro con persone di diverse nazionalità ed alla scoperta di nuovi prodotti che sono riuscito a fare miei e che senza ombra di dubbio conferiscono ai miei dolci una nota “fusion”.

Anche quest’anno abbiamo lavorato molto su vari prodotti natalizi e, naturalmente, sul panettone.

Sono 4 i gusti che proponiamo:

Tradizionale (farcito con canditi e uvetta, profumi di miele, agrumi lucani e vaniglia Thaiti);

Pistacchio (glassato con cremino al pistacchio);

Bon Bon (farcito con finissimo cioccolato bianco belga, lamponi e con profumi della pregiata vaniglia Thaiti);

Cioccolato (farcito e glassato con finissimo cioccolato belga, con vaniglia del Madagascar).

Tra le novità di questo Natale 2021 proponiamo:

Pralina peperoni secchi di Senise;

Pralina zafferano;

Pralina Aglianico;

Pralina pistacchio;

Confettura di mele del Metapontino;

Tutti i prodotti tipici lucani.

La sicurezza igienico sanitaria e la qualità per noi sono elementi essenziali.

Come da leggi in vigore, per evitare assembramenti, i nostri prodotti possono essere visionati direttamente sul nostro sito internet (Cliccando Qui), ordinati tramite Whatsapp al numero 3472599372 e consegnati anche gratuitamente a domicilio (con un mezzo di proprietà a temperatura controllata e nel rispetto di tutte le norme).

La qualità che ci impegniamo a garantire è sempre collegata alla ricerca di materie prime (quando è possibile, anche territoriali) e ad ingredienti accuratamente selezionati.

Le tradizioni e la caparbietà di noi Lucani ci deve spingere quotidianamente a superare qualunque limite.

Parto da ciò che sono per rinnovarmi e, la nostra Pasticceria moderna e curata nei dettagli, rispecchia esattamente il nostro stile.

A me piace evolvere, trasformarmi, rimanendo sempre legato al nostro bellissimo territorio“.

La Pasticceria Romano offre anche diversi prodotti in cioccolato tra i quali, ricordiamo, gli Alberelli e i Biscotti Natalizi.

Nel laboratorio una moltitudine di colori e sapori prende vita, accompagnando qualsiasi lieto evento che merita di essere celebrato: matrimonio, battesimo, festa di laurea (per citarne alcuni).

Per chi volesse ulteriori informazioni può contattare direttamente la pasticceria Romano su Whatsapp al numero 3472599372

Facciamo i complimenti alla famiglia Romano per aver deciso di investire in Basilicata permettendo agli amanti del buon gusto di consumare prodotti buonissimi (che hanno vinto diverse Medaglie d’Oro), accuratamente selezionati e realizzati con amore e passione, frutto di una straordinaria esperienza maturata nel settore.

