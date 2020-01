Potenza, svincolo autostradale Bucaletto: ecco quando verrà riaperto

“Riapriremo alle 15,30 di mercoledì 15 gennaio lo svincolo autostradale verso Bucaletto”.

Ad annunciarlo l’assessore alla Viabilità Giuseppe Pernice che nel sottolineare:

“l’importanza di un’opera attesa dai residenti e dai potentini tutti”, si è soffermato su come “l’intervento sia stato pensato e realizzato per consentire ai veicoli diretti verso il popoloso quartiere cittadino di percorrere un’uscita dal raccordo autostradale Sicignano-Potenza in totale sicurezza.

E’ stata realizzata un’opera che oltre a facilitare i collegamenti, fa sì che, anche sullo stesso raccordo autostradale, nei pressi dello svincolo, si evitino brusche manovre le stesse che hanno comportato rischi anche per i veicoli in transito sulla principale arteria stradale cittadina e regionale”.

Si tratta di un lavoro che ha visti impegnati congiuntamente i due assessorati alla Viabilità e ai Lavori pubblici e i rispettivi assessori Giuseppe Pernice e Antonio Vigilante saranno presenti in occasione della riapertura dello svincolo.