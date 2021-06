Potenza, terribile incidente in provincia: persona perde la vita, un’altra trasportata in eliambulanza

I Vigili del fuoco del Comando di Potenza con il personale del distaccamento di Palazzo San Gervasio (PZ), in data odierna, alle ore 14:30 circa, sono intervenuti per incidente stradale sulla S.S. 96 bis al Km 12 + 500 nel Comune di Genzano di Lucania (PZ).

Giunti sul posto, hanno trovato due autovetture, una Citroen Saxo ed una Citroen C3, coinvolte in uno scontro frontale.

Il conducente della Saxo è deceduto, mentre il conducente della C3 è stato trasportato in ospedale in eliambulanza.

I Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli per evitare l’insorgere di incendi e sono intervenuti con tre autopompe e tre fuoristrada, per un totale di quindici unità.

Sul posto sono intervenuti Vigili del fuoco di Potenza e Matera, Carabinieri e 118.

Ecco le foto.

