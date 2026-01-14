Potenza, torna finalmente percorribile questa strada della provincia! L’annuncio

“La strada Provinciale 46 è finalmente tornata percorribile“.

Lo annuncia il Sindaco di Castelluccio Superiore, Francesco Limongi, che scrive:

“Voglio dedicare un ringraziamento speciale alla governance dell’Acquedotto Lucano, in particolare modo al Direttore Generale dottor Luigi Cerciello e a tutto il personale che ha lavorato senza sosta per risolvere le criticità e ripristinare il transito della strada.

Un ringraziamento va anche all’Ass. Cupparo e al Presidente Bardi.

Non è stato un intervento semplice ma la rapidità e la professionalità dei tecnici, hanno fatto la differenza riducendo al minimo i disagi per tutti noi.

Quando le istituzioni e gli Enti lavorano bene ed in sintonia i risultati si vedono e il territorio respira.

Un grazie di cuore a tutti gli operai e ai coordinatori che sono stati sul campo per garantirci la risoluzione di questo problema e evitando l’isolamento ad una parte del nostro territorio“.