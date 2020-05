Potenza, una strada in memoria del Campione Donato Sabia: ecco la proposta

Riceviamo e pubblichiamo la nota del Movimento 5 Stelle di Potenza sulla scomparsa del Campione Donato Sabia:

“Una strada in memoria di Donato Sabia, questa è la proposta del Movimento 5 Stelle.

Il Consigliere Comunale di Potenza Marco Falconeri fa sapere di aver fatto verbalizzare tempo fa in Commissione IV l’iniziativa volta ad onorare il ricordo del campione dello sport tanto amato dai potentini.

Accanto alla giusta intitolazione del Campo Scuola sarebbe bello intitolare anche una arteria della nostra città, preferibilmente a lunga percorrenza in modo tale da accompagnare con la sua presenza in memoria a coloro che sono solita percorrerla per passeggiata e per correre.

Certo a questa intitolazione sarebbe poi far seguito al rafforzamento della azioni a tutela di tutti gli sport presenti in città, alla realizzazione di una pista ciclabile ed un rete pedonale urbana e a tutto quello che ha a che vedere con il benessere, la slaute e le pratiche all’aria aperta.

Continueremo a correre con te, questa è stata la frase con la quale le associazioni sportive e i cittadini hanno voluto sintetizzare la loro partecipazione sentita alla figura di Donato.

I tanti meriti sportivi a livello mondiale uniti all’umanità dimostrata nel lavoro al servizio della collettività lo hanno reso il simbolo a cui tutti i cittadini dovrebbero ispirarsi.

Pertanto chiedo al Sindaco, all’Assessore allo Sport ed alla Giunta di impegnarsi affichè Potenza città dello Sport anche in questo difficile frangente possa fregiarsi di questo onore intitolando una via a Donato Sabia.

Continueremo a correre con te anche negli anni che verranno”.

