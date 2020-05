San Carlo di Potenza, Coronavirus: “Difficoltà ad effettuare le indagini necessarie per chi ha una diagnosi di cancro. Situazione preoccupante”

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato della Fials:

“Visite, esami di controllo e interventi chirurgici anche rinviati, spesso a data da destinarsi.

Difficoltà a prendere appuntamento con gli specialisti e ad effettuare le indagini necessarie per chi ha una diagnosi di cancro in questo periodo di emergenza coronavirus.

Nonostante le molte rassicurazioni ricevute agli inizi dell’epidemia, i malati oncologici sono preoccupati.

La Fials di Basilicata condivide pienamente l’analisi allarmata fatta da associazioni e da esponenti della politica Lucana per un immediato ripristino dell’organizzazione aziendale pre Covid19 e la riapertura dell’Unità complessa di Chirurgia senologica e Plastica oggi accorpata alla Chirurgia presso l’A.O. Regionale San Carlo di Potenza.

Così come è necessario un piano di rilancio dell’intera branca oncologica, una delle discipline che ha maggiormente sofferto l’interruzione delle routine ambulatoriali per concentrare le risorse umane, tecnologiche e logistiche per l’emergenza.

Una scelta allora necessaria, ma che ha gravemente penalizzato una delle categorie più fragili di pazienti.

Se da un lato c’è chi teme il contagio sopra ogni altra cosa ed è quindi lieto di non andare in ospedale, molti hanno più paura dei ritardi nelle cure che provochino un aggravamento del tumore tale da mettere a rischio le possibilità di guarigione o comunque la propria vita.

E poi ci sono quelli che disdicono trattamenti o visite di propria volontà, compromettendo la propria situazione oncologica che è ben più pericolosa dell’ipotetica infezione da Covid-19.

Come bene sa chiunque abbia avuto un tumore o un parente con una patologia oncologica, già in condizioni normali si vive in preda a mille dubbi, immaginiamo in questo periodo.

Si chiedono se sia più rischioso andare in ospedale oppure saltare una terapia o una visita e, quel che è peggio, sono lasciati soli a prendere queste decisioni.

Qui al San Carlo la situazione è preoccupante.

La chirurgia appare di gran lunga la più penalizzante molti interventi rimandati perché non disponibili sale operatorie e reparti chiusi sappiamo la grande importanza di intervenire il prima possibile nelle patologie oncologiche mesi in lista d’attesa non è certamente una cosa rassicurante per un paziente oncologico.

Per poi i tanti esami e visite annullate del tutto o rinviate a tempo indeterminato dopo mesi di lista d’attesa.

Le persone malate sono preoccupate, è fondamentale migliorare la comunicazione, i dubbi sono molti, servono spiegazioni e risposte certe.

Siamo certi che il presidente Bardi e l’assessore Leone sapranno farsi carico di queste domande e trovare soluzioni ai bisogni di questo segmento dolente dei cittadini lucani”.

