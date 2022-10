“Si avvicina il Natale e la città di Potenza vorrebbe accoglierlo con il calore della solidarietà e dell’inclusione”. Ecco l’appello

Il 25 ottobre 2022 alle ore 16:00, nel Palazzo della Cultura a Potenza, il Comune terrà una conferenza stampa per presentare l’avviso pubblico per la realizzazione in coprogettazione delle iniziative ‘Minori e famiglie al Centro’, la cui partecipazione è aperta, oltre che ai giornalisti, a tutti i soggetti interessati.

L’iniziativa è promossa dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Potenza.

Afferma l’assessore Fernando Picerno:

“Si avvicina il Natale e la città di Potenza si prepara ad accogliere l’appuntamento più atteso dell’anno illuminando il territorio non solo con i colori della festa ma, soprattutto, con il calore della solidarietà e dell’inclusione.

Lo spirito della nostra programmazione è orientato alla definizione già a partire dal prossimo periodo natalizio, di un programma di iniziative a valenza educativa rivolte ai bambini e ai ragazzi, nonché di un programma di iniziative rivolte alle famiglie al fine di sostenerle e aiutare nell’educazione dei propri figli, incrementando e rafforzando le competenze educative e valorizzare le risorse individuali.

Le Festività Natalizie rappresentano un evento di grande rilievo in grado di rendere vivo il territorio cittadino e, soprattutto, di celebrare il senso di appartenenza e di comunità.

L’Amministrazione comunale intende dare valore a un periodo di festa e realizzare occasioni di aggregazione in un periodo dell’anno in cui è particolarmente sentito il richiamo delle tradizioni e delle condivisioni e può essere uno strumento straordinario per favorire la promozione dello sviluppo umano e sociale in ogni territorio.

Le progettualità riguardano il periodo compreso tra il 15 dicembre 2022 ed il 31 gennaio 2023 ‘“Minori al Centro’ da svilupparsi in almeno quattro distinte aree cittadine) e nel periodo tra il 15 dicembre 2023 ed il 30 aprile 2023 (‘Famiglie al Centro’ da realizzarsi in modalità itinerante tra i diversi quartieri della città).

Per la realizzazione delle iniziative, il Comune di Potenza intende attivare un partenariato pubblico – privato.

Infatti, gli enti e i soggetti del Terzo Settore con grande senso di responsabilità continuano, in coprogettazione, a sostenere a fianco del Comune i cittadini del nostro territorio.

Sul sito istituzionale del Comune di Potenza è possibile prendere visione dell’Avviso pubblico finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse da parte di soggetti del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm, per la realizzazione in coprogettazione delle iniziative ‘Minori al Centro’ e ‘Famiglie al Centro’.

Ci auguriamo, pertanto che possano pervenire all’Amministrazione proposte di coprogettazione di qualità in grado di valorizzare e favorire l’attivazione delle risorse funzionali al pieno benessere della nostra comunità”.

