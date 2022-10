Sicignano-Potenza: ricostruiti questi viadotti! Ecco le modifiche alla circolazione

Anas fa sapere:

“Lungo il Raccordo Autostradale 5 “Sicignano-Potenza” sono stati ultimati i lavori di ricostruzione degli impalcati dei viadotti ‘Marmo’, ‘Torre I’ e ‘Torre II’, nell’ambito della manutenzione programmata in corso di esecuzione sulla rete viaria lucana di competenza di Anas.

L’intervento è stato eseguito su entrambe le carreggiate per un investimento complessivo di oltre 12 Milioni di euro.

A partire da domani, Mercoledì 26 Ottobre, sarà quindi possibile ripristinare la circolazione anche sulla carreggiata in direzione di Sicignano, per un tratto di oltre 2 chilometri (tra il km 24,500 ed il km 26,600) sugli impalcati di due dei tre nuovi viadotti (Marmo e Torre II); contestualmente, verrà riaperto al transito, nella sua configurazione originaria, anche lo svincolo di Balvano (PZ).

Nella giornata odierna verranno ultimate alcune operazioni accessorie quali la pulizia del piano viabile.

La cantierizzazione resterà attiva esclusivamente in corrispondenza del viadotto ‘Torre I’ in quanto situato in adiacenza al viadotto ‘Pietrastretta’, per il quale verranno eseguite attività di demolizione e ricostruzione degli impalcati; attualmente sono in fase di ultimazione le procedure per la pubblicazione della relativa gara d’appalto”.

