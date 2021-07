Stasera per Italia-Spagna chiesto e ottenuto il premesso di ascoltare ‘A far l’amore comincia tu’ di Raffella Carrà!

Cresce l’attesa per Italia-Spagna, la semifinale di Euro 2020 a Wembley, in cui risuonerà con uno dei capolavori ballati da tantissime generazioni.

Per omaggiare Raffaella Carrà, scomparsa solo ieri all’età di 78 anni, la FIGC ha chiesto e ottenuto dalla UEFA di inserire nella playlist utilizzata per il riscaldamento prima della semifinale dell’Europeo con la Spagna «A far l’amore comincia tu», una delle sue canzoni più amate e ballate.

Dichiara il presidente della FIGC, Gabriele Gravina:

«La scomparsa di un’icona come Raffaella Carrà donna innovativa e artista straordinaria, ha colpito tutti.

Prima di Italia-Spagna, la sua partita, vogliamo ricordarla con allegria, ascoltando insieme la sua musica carica di energia».

Il singolo, uscito nel 1976 con la musica di Franco Bracardi, è uno dei successi più conosciuti al mondo della grande showgirl.

Pubblicato nell’album «Forte forte forte», ha venduto oltre 20 milioni di copie ed è diventato il brano più conosciuto al mondo.

Tutti davanti alla tv per tifare i nostri Azzurri accompagnati dalla magica voce della grande Raffaella.a

