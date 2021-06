Stellantis Melfi, Nuovo Piano Industriale: convocazione di un tavolo del Governo con i vertici della multinazionale. I dettagli

“Su Stellantis e sul futuro del comparto automobilistico di San Nicola di Melfi (PZ) non va lasciato nulla al caso”.

Lo dichiarano il vicepresidente del Consiglio regionale della Basilicata, Mario Polese, e il capogruppo di Iv in Consiglio Luca Braia:

“È stato importante finora il lavoro compiuto a livello parlamentare da Italia Viva con lo sforzo da parte della deputata Sara Moretto a far diventare il tema oggetto di un tavolo ufficiale al Mise tra Governo, sindacati e azienda.

E come primo step abbiamo già espresso soddisfazione per l’accordo concluso tra azienda e sindacati sulla centralità del progetto industriale di Stellantis a Melfi per i prossimi anni con la produzione di 4 modelli elettrici a diversi marchi e un nuovo reparto di assemblaggio batterie.

Tutto questo però come rilanciato oggi dai segretari generali della Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm Uil, Fismic, Ugl e Aqcf, va messo a regime con la convocazione di un nuovo tavolo del Governo con i vertici della multinazionale Stellantis.

Da parte nostra, avendo già avuto la disponibilità dei parlamentari di Iv, ci sarà il massimo sostegno per sollecitare la massima disponibilità del Governo a seguire il nuovo piano industriale al fine di garantire il mantenimento occupazionale all’interno della transizione energetica.

Va quindi anche monitorata la vicenda dalla costruzione di una Giga factory per la realizzazione delle batterie elettriche per auto”.

