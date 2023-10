Tito e Satriano di Lucania selezionano giovani per un bel progetto di scambio culturale in Uruguay! Ecco i dettagli

È indetta una selezione di n. 8 giovani (4 residenti a Tito e 4 residenti a Satriano di Lucania) partecipanti al progetto di scambio culturale Tito/Satriano di Lucania – Montevideo.

Fanno sapere i comuni di Tito e Satriano di Lucania:

“Il progetto si svolgerà per un periodo di tempo max di giorni 10 nel periodo compreso dal 07.12.2023- 17.12.2023, mentre il periodo di scambio Montevideo-Tito/Satriano di Lucania è compreso nel periodo dal 05.08.2024 al 25.08.2024.

Possono concorrere alla presente selezione le persone residenti nel Comune di Tito e Satriano di Lucania in possesso dei seguenti requisiti:

Residenza nel Comune di Tito e nel Comune di Satriano di Lucania alla data di pubblicazione del presente bando;

Età compresa tra i 18 e i 35 anni alla data di pubblicazione del presente bando;

Disponibilità dei partecipanti e delle famiglie di appartenenza ad essere ospitati dai giovani dell’Uruguay che verranno selezionati da parte delle autorità uruguyane per il progetto di scambio culturale e a ospitarli a loro volta;

Disponibilità del richiedente alla compartecipazione alle spese per il viaggio relativo allo scambio culturale da Tito/Satriano di Lucania a Montevideo pari al 40% del costo presumibile dei biglietti;

Disponibilità passaporto in corso di validità alla data prevista per il periodo del viaggio;

Tra tutti coloro che presenteranno domanda di partecipazione alla selezione, e che risulteranno in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso pubblico, verrà stilata una graduatoria dei partecipanti, in base al paese di residenza, redatta mediante sorteggio da tenersi in seduta pubblica presso la sala consiliare del Comune di Tito.

Per concorrere alla formazione della graduatoria ed alla selezione i soggetti interessati devono presentare apposita domanda, redatta su modello allegato, da consegnare presso il Comune di Tito-Ufficio Protocollo, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 11.00 e martedì-giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.00, oppure via pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.tito.pz.it. entro e non oltre le ore 13.00 del 16/10/2023.

Alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore della stessa.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste presso il Comune di Tito al seguente riferimento: Dott. Danilo GROSSI (Responsabile del Servizio Affari Generali) Tel. 0971 796215 – e-mail: danilo.grossi@comune.tito.pz.it”.a

