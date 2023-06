Tito in memoria di Vincenzo Pardi, scomparso prematuramente qualche anno fa, questa nuova sede sindacale. Ecco le foto

Grande partecipazione popolare ieri sera a Tito per l’inaugurazione della nuova sede comunale della Fnp Cisl Basilicata intitolata alla memoria di Vincenzo Pardi, fino al 2014 segretario generale della federazione dei pensionati.

Presenti i familiari del sindacalista, il sindaco di Tito Graziano Scavone, il parroco Don Lino Moscarelli, il segretario generale della Fnp Cisl Basilicata Giuseppe Amatulli, il segretario regionale Pasquale Locantore, il segretario generale della Cisl Basilicata Vincenzo Cavallo, oltre ad una nutrita rappresentanza di dirigenti sindacali delle federazioni e dei servizi e di attivisti della Cisl lucana.

La cerimonia è stata condotta con un filo di commozione dal segretario organizzato della Fnp Cisl Basilicata Pasquale Locantore che in apertura ha tracciato un profilo dello storico dirigente sindacale della Cisl:

“È stato un dirigente di primo piano del nostro sindacato, ma anche un cittadino attivo che ha servito la nostra comunità con impegno, rispetto e discrezione.

Scegliere Tito come sede centrale di un territorio più vasto, quale quello del Marmo Platano Melandro, significa garantire una presenza costante a difesa di tanti pensionati che sono una componente attiva della vita sociale, economica e culturale delle aree interne”.

Ha dichiarato a margine della cerimonia il segretario generale, Giuseppe Amatulli:

“L’apertura di questa nuova sede sindacale rappresenta un importante traguardo nella nostra missione di supportare e proteggere i diritti dei pensionati e delle pensionate.

La Fnp si candida ad essere luogo di aggregazione, dibattito e azione e intende promuovere la collaborazione e lo scambio di esperienze tra istituzioni, società civile e famiglie.

Il potenziamento dei servizi di base sociali e sanitari e lo sviluppo di nuove pratiche di innovazione sociale, con il coinvolgimento dei soggetti profit e non profit del territorio, rappresentano le priorità che è nostra intenzione sviluppare in un clima di fattiva collaborazione con le istituzioni locali”.

Anche per il segretario generale della Cisl Basilicata Vincenzo Cavallo:

“l’inaugurazione di una nuova sede sindacale è sempre una buona notizia perché significa che in quel territorio le persone più fragili avranno una voce più forte e potranno far contare le proprie ragioni con maggiore determinazione.

In tal senso, la nostra federazione dei pensionati potrà svolgere in questo territorio un prezioso ruolo di servizio per tanti pensionati, portando la loro voce nel cuore delle istituzioni e dei processi decisionali”.

Ecco le foto della giornata.

