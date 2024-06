Il Comune di Ruoti avvisa la cittadinanza che:

“l’Ufficio Postale di Ruoti, ubicato nella sede momentanea del Giardino Comunale, 𝐫𝐞𝐬𝐭𝐞𝐫𝐚̀ 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐨𝐫𝐚𝐧𝐞𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐜𝐡𝐢𝐮𝐬𝐨 𝐝𝐚𝐥 𝟐𝟓 𝐚𝐥 𝟐𝟖 𝐠𝐢𝐮𝐠𝐧𝐨 per consentire il trasferimento nella sede madre di Via Appia che riaprirĂ il 29 giugno.

L’ufficio postale piĂš vicino a cui rivolgersi è ad Avigliano in via Sandro Pertini n. 5 e Potenza 4 in Via Grippo Snc”.