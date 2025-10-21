Un omaggio in memoria delle vittime del disastro ferroviario di Balvano: l’iniziativa in programma a Torre del Greco

Il Sindaco Ezio Di Carlo è stato invitato a partecipare alla cerimonia che si terrà Domenica 26 Ottobre presso il Cimitero Comunale di Torre del Greco, durante la quale verrà inaugurato e benedetto un monumento in memoria delle vittime torresi del disastro ferroviario avvenuto a Balvano il 3 marzo 1944.
Scrive l’amministrazione comunale di Balvano:
“Chiunque desideri unirsi al Sindaco per partecipare alla cerimonia può contattarlo direttamente, così da organizzare insieme la trasferta”.
Ecco i dettagli dell’evento.