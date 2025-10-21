Potenza celebra il cinema breve con oltre 60 corti arrivati da tutto il mondo: ecco quando l’evento di premiazione

Il Centro Animazione Culturale Antonio Aristide (CE.A.C.A.) di Potenza è lieto di invitare la Cittadinanza alla cerimonia di premiazione della X edizione del Concorso cinematografico Corti (e) Senza Fissa Dimora.

Realizzata con il sostegno della Camera di Commercio della Basilicata, l’iniziativa è inserita nel cartellone Autunno Letterario 2025, promosso e patrocinato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Potenza.

Dedicato al cinema breve indipendente, il Concorso quest’anno ha visto la partecipazione di oltre sessanta cortometraggi provenienti dall’Italia e da numerosi Paesi europei ed extra europei, produzioni di grande qualità realizzate spesso con cast di spessore internazionale.

Un riscontro di gradimento che si rinnova ad ogni edizione e che ha reso Corti (e) Senza Fissa Dimora una realtà nazionale ed internazionale riconosciuta dagli operatori e dal pubblico della settima arte breve.

Nel corso dell’evento saranno proiettati i cortometraggi finalisti.

Ospite della serata il regista Giordano Toreti.

L’evento si svolgerà Giovedì 23 Ottobre, a partire dalle ore 17:30, nel Ridotto del Teatro F. Stabile_Potenza.

Ingresso libero.