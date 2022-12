“Una buona notizia per la Basilicata: il Governo stanzia i primi importi per i danni enormi a Maratea”! Ecco i dettagli

“Una buona notizia per la Basilicata: è stato approvato il mio emendamento per affrontare le conseguenze degli eventi calamitosi che hanno colpito Maratea in questo autunno”.

Così scrive Vincenzo Amendola, deputato PD.

“In una legge di Bilancio che per colpa di una maggioranza confusa e litigiosa ha perso le coordinate di concretezza per il Paese, riusciamo a portare a casa un buon risultato.

Per quanto il ridimensionato negli importi – viene stanziato 1 milione di euro per l’anno 2023 e 2 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 – ciò rappresenta un segnale per la nostra comunità.

È insufficiente ma non ci fermiamo qui.

Spingeremo perché si affrontino in maniera strutturale le criticità denunciate dal territorio”.

Soddisfazione per la notizia dal mondo della politica regionale.

Scrive il capogruppo del Pd, Roberto Cifarelli:

“Esprimo soddisfazione per l’approvazione dell’emendamento dell’On. Enzo Amendola, che ringrazio, che affronta con immediatezza le conseguenze degli eventi calamitosi che di recente hanno colpito la città di Maratea.

Il lavoro sinergico e silenzioso ha dato buoni frutti seppure le risorse stanziate, 1 milione di euro per l’anno 2023 e 2 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, non siano ancora sufficienti per risolvere in modo definitivo il problema del dissesto idrogeologico che incombe su Maratea.

Rappresenta comunque un indubbio segnale per la nostra comunità.

Sul tema della fragilità dei nostri territori, ed aggiungo dell’erosione costiera, l’impegno del Partito Democratico non si fermerà qui, perché servono interventi strutturali.

Il Partito Democratico di Basilicata svolgerà, attraverso l’interazione con il territorio, con le associazioni, operatori di settore e associazioni datoriali iniziative politico-istituzionali che affronteranno questi temi”.

Dichiara il vicepresidente del Consiglio regionale della Basilicata, Mario Polese di Italia Viva:

“Abbiamo appreso che il Governo Meloni, all’interno della prossima Manovra Finanziaria, ha previsto solo un milione di euro per il primo anno e altri 4 complessivi nei successivi due anni per l’emergenza di Maratea.

Una cifra insufficiente per dare risposte concrete a un territorio flagellato nelle ultime settimane da eventi calamitosi che hanno provocato danni enormi alla viabilità e alle infrastrutture ma allo stesso tempo è un primo segnale della presa d’atto di un problema.

Ora la Giunta regionale faccia pressione sul Governo del suo stesso colore politico per ottenere di più.

Se da un lato c’è da rincuorarsi che il Governo abbia dimostrato un minimo di interesse per Maratea ammettendo la riformulazione dell’emendamento di Enzo Amendola del Pd e firmato anche da Ettore Rosato di Iv dall’altro non si può essere totalmente soddisfatti visto che l’auspicio era che l’impegno fosse almeno di 15 milioni di euro per risolvere tutti i problemi in maniera più definitiva.

Ora c’è da augurarsi che il Governo regionale attraverso il tavolo tecnico con il Governo nazionale annunciato per domani possa riuscire a strappare un impegno reale per l’emergenza di Maratea al fine almeno di mettere in sicurezza nell’immediato la parte del Costone sopra Castrocucco con la ricostruzione del tratto della Ss 18 che è crollato a seguito dell’ultima frana.

Da parte nostra continueremo a batterci con tutte le forze e tutti gli strumenti per tutelare a ogni livello istituzionale la nostra terra”.

