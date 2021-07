Vaccinazioni Potenza: modificati gli orari per chi ha prenotato la prima dose! Ecco l’avviso

L’Asp Basilicata ricorda a tutti i cittadini che hanno prenotato la somministrazione della PRIMA DOSE di vaccino anti Covid-19 DOPO LE ORE 13:00 presso la tensostruttura del “Qatar” di Potenza, che gli orari sono stati modificati:

“A tutti gli utenti è stata comunicata la variazione di orario tramite un SMS inviato da Poste Italiane sul numero telefonico indicato al momento della prenotazione.

Chi non dovesse aver ricevuto la comunicazione della variazione di orario tramite SMS e aveva l’appuntamento fissato DOPO LE ORE 13.00 alla tenda del “Qatar” di Potenza, dovrà presentarsi alla palestra “Mazzola” di via Roma il giorno e all’ora stabiliti al momento della prenotazione.

Inoltre chi, per motivi lavorativi e/o organizzativi non potesse recarsi per la somministrazione della PRIMA DOSE al nuovo orario fissato e comunicato da Poste Italiane, potrà recarsi presso la palestra “Mazzola” di via Roma a Potenza il giorno e all’orario stabilito al momento della prenotazione.

L’AVVISO è valido per tutte le tipologie di vaccino e fino ad eventuali nuove comunicazioni.

Si raccomanda di presentarsi muniti di tessera sanitaria, codice fiscale e documentazione (MODULI A, B C e D)”.

