Vietri di Potenza: tutti negativi i tamponi a personale scolastico e alunni! Ecco i dettagli

Due studenti su tre da oggi tornano in classe in tutta la regione.

In merito il Comune di Vietri di Potenza nella serata di ieri ha fatto sapere:

“Il sindaco, avv. Christian Giordano, rende noto della conclusione dell’attività di screening, che oggi ha riguardato la somministrazione dei tamponi al personale scolastico ed agli alunni di tutte le scuole di Vietri di Potenza.

Le attività sono state svolte presso il poliambulatorio in via Giovanni Falcone, in modalità drive-in.

Sono stati somministrati 198 tamponi, tutti con esito negativo!

Un ringraziamento alla Polizia Locale, Croce Rossa Italiana – Comitato Melandro Odv, Protezione Civile Vietri di Potenza e medici di base, per la sempre pronta ed importante collaborazione e assistenza.

Da domani si ritornerà in classe con le attività in presenza, alla Scuola dell’Infanzia comunale e statale, Scuola Elementare e Scuola Media.

Da parte del Sindaco, gli auguri di ‘buon rientro a scuola a tutti i nostri studenti, insegnanti e personale scolastico'”.

