Viggiano scrive una pagina di storia: è il primo comune lucano a ottenere il prestigioso riconoscimento di “Città del Folklore”. Ecco le foto

Lunedì 11 agosto 2025 è una data che rimarrà scolpita nella Storia nella Città di Maria, dell’Arpa, della Musica e (da pochissime ore) del Folklore.

Nel tardo pomeriggio di ieri, infatti, il Consiglio Comunale Straordinario e aperto, riunito presso la meravigliosa cornice storica della Villa del Marchese Sanfelice, ha ratificato all’unanimità la proposta della Federazione Italiana Tradizioni Popolari, rappresentata dal Presidente Gerardo Bonifati e dal Segretario Franco Megna.

Le motivazioni del prestigioso riconoscimento risalgono soprattutto alla capacità del Gruppo Folk Lucchirichì di Viggiano, fondato 52 anni fa e guidato dal Presidente Giuliano Ierardi, di incarnare, difendere e tramandare la tradizione della musica popolare e dei costumi storici che identificano la comunità Viggianese.

Una Cerimonia Solenne, emozionante e molto partecipata che ha preceduto una prima serata da record grazie ad una vera e propria festa popolare: la X edizione della Festa del Ferricello Viggianese.

La tradizionale kermesse enogastronomica, organizzata e fortemente voluta dai “Custodi delle Tradizioni Viggianesi” ha visto la partecipazione di migliaia di turisti, appassionati e curiosi che hanno pacificamente invaso le vie del centro storico Viggianese.

Quest’anno la manifestazione è stata impreziosita dall’eleganza e dalla magistrale conduzione della famosa Presentatrice Rai Veronica Maya.

A margine di quanto descritto, esprime particolare soddisfazione il Sindaco di Viggiano Amedeo Cicala:

“Una giornata storica per Viggiano: il prestigioso riconoscimento di Città del Folklore rende unico ed inimitabile l’impegno pluridecennale, da parte di tutta la nostra comunità, nel difendere, valorizzare e tramandare le tradizioni legate all’enorme patrimonio storico della musica popolare.

Viggiano Città del Folklore vuol dire anche orgoglio e senso di appartenenza.

Con il successo clamoroso della X edizione della Festa del Ferricello Viggianese, inoltre, abbiamo dimostrato ancora una volta di essere oramai punto di riferimento turistico per l’estate Lucana ma anche per parte delle regioni limitrofe.

Il lavoro duro e costante di molti anni alla fine paga ma non ci fermiamo qui: la nostra estate continua con tanti appuntamenti di altissima qualità legati alla musica, all’intrattenimento e alla voglia di stare insieme.

Vi aspettiamo a Viggiano”.

Ecco le foto della cerimonia e della Festa del Ferricello Viggianese.