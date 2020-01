WhatsApp fuori uso per alcuni smartphone? Ecco i dettagli

I problemi con WhatsApp non sono finiti.

Lo scorso Ottobre vi avevamo parlato di una falla nella sua sicurezza; in questi giorni, invece, abbiamo appreso che dal prossimo Febbraio la nota App di messaggistica potrebbe non essere più supportata dai sistemi operativi Android 2.3.7. e iOS8, pertanto è probabile che i modelli di smartphone un po’ più datati non riescano più ad utilizzarla.

L’Unione Nazionale Consumatori ha scritto a WhatsApp, chiedendo garanzie e chiarimenti, in particolare: se e quali litimazioni saranno applicate, se si correranno rischi per la privacy, se sarà comunque garantito l’accesso all’archivio di vecchi messaggi e allegati (foto e video).

Non resta che attendere eventuali sviluppi.