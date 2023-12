A Potenza arrivano le Pigotte dell’Unicef: i dettagli

Mercoledì 13 dicembre prossimo ricorre la Giornata della “Pigotta” con il suo alto valore simbolico e, soprattutto, solidale.

Dalla Prefettura di Potenza, prende il via un nuovo progetto “Le Pigotte in tour: incontro con il Prefetto di Potenza per diffondere la Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza ritrascritta, con parole semplici, dai Minorenni della Basilicata”.

Alle ore 11,00 nella Sala Italia della Prefettura di Potenza, l’Unicef Basilicata con una delegazione di bambine e bambini, adolescenti con i loro accompagnatori, genitori e docenti, incontreranno il Prefetto a cui sarà presentato il video della nuova versione della Convenzione ONU scritta da bambine e bambini per far giungere la loro voce a Governi, Istituzioni e adulti tutti.