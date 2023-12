Basilicata: 5 milioni di euro per la rigenerazione degli impianti sportivi! Ecco i 16 comuni beneficiari dell’Avviso “Top Sport”

“Sono molto soddisfatto per la concretizzazione di un finanziamento di cinque milioni di euro per l’attuazione di progetti presentati degli Enti locali per la rigenerazione e la riqualificazione degli impianti sportivi esistenti”.

È quanto dichiara l’Assessore allo sviluppo economico, Michele Casino, in merito della firma degli Accordi con i 16 Comuni beneficiari dell’Avviso “Top Sport”.

“Il finanziamento – spiega Casino – consentirà di realizzare gli interventi candidati dai Comuni di Rionero in Vulture, Lauria, Oppido Lucano, Montalbano Jonico, Barile, Colobraro, Palazzo San Gervasio, Ripacandida, Forenza, Campomaggiore, Fardella, San Chirico Raparo, Melfi, Bella, Marsicovetere e Tito.

In particolare è previsto il recupero di piccole e grandi strutture sportive ad uso collettivo anche in relazione al migliore benessere fisico della popolazione e alla rivitalizzazione di centri sportivi e degli edifici di pertinenza. Ringrazio i Comuni per l’interesse e la partecipazione a questo Avviso pubblico –continua Casino – che si è concretizzato con la firma degli Accordi di finanziamento.

Tale interesse – conclude l’assessore – rappresenta un impegno a continuare il percorso intrapreso di attenzione massima alle infrastrutture sportive dei territori, con iniziative prossime che andranno ancora in questa direzione”.