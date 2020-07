A Potenza minorenni della vicina Puglia rubano soldi ai distributori automatici: ecco cosa avevano e come hanno agito

Continua incessante l’attività di controllo e prevenzione finalizzata al contrasto dei reati in genere disposta dal Questore di Potenza Antonino Pietro Romeo.

Durante un servizio di controllo del territorio personale della Polizia di Stato di Potenza ha fermato in una strada cittadina, nei pressi di un distributore automatico di bevande ed alimenti, due minori, che alla vista degli agenti della Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, hanno cercato di dileguarsi.

Da un primo controllo effettuato, gli operatori di polizia hanno riscontrato che i due ragazzi, risultavano avere diversi precedenti specifici in materia di reati contro il patrimonio.

Sono stati quindi sottoposti a perquisizione personale.

Indosso ad uno dei due, occultato all’interno del pantalone, è stato trovato un oggetto filiforme in ferro con manico in plastica di colore bianco;

l’altro minore, invece, è stato trovato in possesso della somma di Euro 249.00, in monete, custodita in un borsello.

Entrambi i minori, residenti a Foggia, non sono riusciti a dare una spiegazione plausibile della loro presenza in questo capoluogo.

Per questo motivo, sono stati condotti in Questura per ulteriori controlli.

Gli operatori di polizia hanno così accertato che i predetti avevano manomesso due distributori automatici self-service in città, uno ubicato in Via Vaccaro e l’altro in Via Magaldi.

Collaudata la tecnica utilizzata: grazie anche all’oggetto metallico sequestrato, tenevano aperto lo sportello delle bibite dei distributori; infilando poi un braccio riuscivano a spingere i pulsanti che consentivano lo scarico delle monete.

I due minori sono stati affidati ai rispettivi genitori, quali esercenti la potestà genitoriale, ai quali è stato anche notificato il provvedimento – foglio di via obbligatorio per un periodo non superiore a tre anni – emesso dal Questore di Potenza, con il quale viene fatto divieto ai due minorenni di ritornare, senza preventiva autorizzazione, nel Comune di Potenza, con l’obbligo di presentarsi entro due giorni presso la Questura di Foggia.a

