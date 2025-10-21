A Ruoti arriva il “Pimpa” per portare tra i più piccoli grandi sorrisi! Ecco i dettagli

Domani, mercoledì 22 ottobre, presso l’Istituto Comprensivo “Michele Carlucci” – Ruoti, Marco Rodari, fondatore dell’Associazione “Per far Sorridere il Cielo” ODV, in arte “Claun il Pimpa”, porterà la sua magia e il suo messaggio di pace ai nostri bambini!
Un volontario straordinario che lavora nelle zone di guerra per regalare sorrisi e speranza ai bambini che più ne hanno bisogno.
In occasione della Giornata della Meraviglia, i ragazzi avranno l’opportunità di:
- Assistere a uno spettacolo di magia e clown;
- Partecipare a laboratori creativi;
- Scoprire storie di coraggio e solidarietà.
“𝑼𝒏 𝒃𝒂𝒎𝒃𝒊𝒏𝒐 𝒂 𝒄𝒖𝒊 𝒓𝒆𝒈𝒂𝒍𝒊 𝒎𝒆𝒓𝒂𝒗𝒊𝒈𝒍𝒊𝒂, 𝒅𝒊𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂 𝒑𝒐𝒓𝒕𝒂𝒕𝒐𝒓𝒆 𝒔𝒂𝒏𝒐 𝒅𝒊 𝑷𝒂𝒄𝒆”.
Un’esperienza che toccherà il cuore di tutti!
Di seguito la locandina con i dettagli.