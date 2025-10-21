La Basilicata sostiene progetti per la produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse. Queste le ultime notizie

ULTIME NEWS

Nel corso della riunione della Giunta regionale che si è svolta ieri pomeriggio a Potenza sono state approvate due importanti delibere proposte dall’assessorato all’Ambiente e alla Transizione energetica.

In particolare con la Delibera di giunta n del 20 Ottobre 2025 la Regione Basilicata ha approvato la proposta di Piano di individuazione delle Zone di Accelerazione Terrestri per gli impianti a fonti rinnovabili e gli impianti di stoccaggio dell’energia elettrica da fonti rinnovabili.

Spiega a margine l’assessore Mongiello:

“Il provvedimento costituisce un’ulteriore azione fondamentale per accelerare la transizione energetica della regione, raggiungendo gli ambiziosi obiettivi di decarbonizzazione senza compromettere il pregio del nostro patrimonio naturale e culturale.

Si tratta, infatti di uno strumento di pianificazione strategica e territorialmente equilibrata funzionale allo sviluppo delle fonti energetiche sostenibili prevedendone la localizzazione e la realizzazione in modo armonizzato con gli altri usi del suolo, tenendo conto delle caratteristiche paesaggistiche, ecologiche e culturali del territorio regionale”.

Sempre nella riunione della Giunta di ieri è stata approvata su proposta dell’Assessore all’Ambiente e alla Transizione Energetica l’atto che avvia l’iter per l’attuazione dell’Investimento 3.1 della Missione 2, Componente 2 del PNRR, relativo ai ‘Progetti bandiera’ per la produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse.

La delibera recepisce i decreti attuativi del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (MASE) e definisce il quadro entro cui la Regione potrà accedere ai 10 Milioni di euro specificamente destinati alla Basilicata per questa misura.

I progetti ammissibili dovranno prevedere, congiuntamente, l’installazione di elettrolizzatori (tra 1 e 10 MW di potenza) con relativi sistemi ausiliari e impianti addizionali da fonti rinnovabili, nonché un piano pluriennale di formazione e informazione sui vettori energetici sostenibili.

È inoltre richiesto l’impiego prevalente dell’idrogeno prodotto a favore di attività e servizi di particolare valenza territoriale, in settori hard-to-abate e nel trasporto pesante.

Dichiara l’assessore Laura Mongiello che poi spiega:

“L’approvazione di questa delibera è un passaggio fondamentale che concretizza il ruolo strategico della Basilicata nella Transizione Energetica nazionale.

Questi 10 Milioni di euro del PNRR non sono un semplice finanziamento, ma un vero e proprio investimento sul futuro sostenibile del nostro territorio.

L’obiettivo è duplice: da un lato, dare nuova vita alle nostre aree industriali dismesse, trasformandole in centri nevralgici per l’innovazione energetica; dall’altro, integrare la produzione di idrogeno verde nella nostra economia, supportando settori chiave e il trasporto pesante, e rafforzando così il nostro ecosistema dell’innovazione in coerenza con la strategia regionale”.