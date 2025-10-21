Potenza: una vittoria di civiltà del lavoro e di giustizia sociale per circa cento lavoratrici e lavoratori lucani. I dettagli

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa di Filcom Basilicata:

“Presso la sede dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Potenza-Matera si è svolto l’incontro conclusivo relativo al cambio di appalto dei servizi di consulenza e assistenza tecnica collegati ai programmi regionali FSE e FSC della Regione Basilicata.

La Filcom Basilicata, esprime profonda soddisfazione per l’esito dell’accordo, che garantisce la piena continuità occupazionale e la salvaguardia integrale delle condizioni economiche e contrattuali di circa cento lavoratrici e lavoratori.

Tutti proseguiranno la propria attività senza soluzione di continuità, nel rispetto dei diritti acquisiti e dei valori fondanti della dignità professionale.

La nuova articolazione dei servizi ha interessato i seguenti ambiti:

• Lotto 1 – affidato alla società Ecoter Iniziative Cube S.r.l.;

• Lotto 2 – affidato alla società PA Advice S.p.A.;

• Lotto Agricoltura – affidato alla società Lattanzio KIBS S.p.A.

L’accordo, siglato alla presenza delle istituzioni regionali e delle rappresentanze sindacali, riafferma con forza il principio della continuità dei diritti e l’applicazione integrale dei trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali.

Un esito che restituisce solidità e serenità al lavoro di tante professionalità impegnate in ambiti di alta responsabilità pubblica.

«Questo risultato – ha dichiarato Donato Rosa, segretario generale della Filcom Basilicata – rappresenta una pagina di autentica civiltà sindacale e di responsabilità collettiva.

È la dimostrazione che il dialogo, quando fondato sul rispetto reciproco e su una visione comune, può tradursi in progresso concreto per le persone e per le istituzioni».

A tale dichiarazione si uniscono Domenico Telesca, rappresentante Rsu Filcom, e Domenico Onorato, dirigente Filcom Basilicata, i quali hanno sottolineato come ogni conquista che preserva il lavoro sia un investimento nella dignità, nella stabilità e nella coesione di una comunità che cresce attraverso il valore delle proprie persone.

La Filcom Basilicata rivolge un sentito ringraziamento alla società Consedin, azienda uscente, per la correttezza, la disponibilità e la collaborazione profusa nel corso degli anni, attraverso la guida illuminata del suo amministratore delegato, dottor Guglielmo De Gregorio.

La sua condotta, improntata a equilibrio e rispetto istituzionale, ha contribuito a rendere possibile un passaggio ordinato, trasparente e rispettoso dei lavoratori.

La segreteria regionale esprime inoltre sincero apprezzamento per l’Ispettorato territoriale del lavoro e per la Regione Basilicata, che con professionalità e sensibilità hanno accompagnato l’intera procedura, assicurando la regolarità e la correttezza formale di ogni fase.

Con la conclusione di questa vertenza, la Filcom Basilicata riafferma il proprio impegno nel promuovere un modello di relazioni sindacali fondato sulla legalità, sulla cooperazione e sulla centralità della persona.

È questo il fondamento autentico di una società giusta, solidale e moralmente avanzata.

Un risultato che onora la Basilicata, le sue istituzioni e il suo mondo del lavoro, restituendo valore, dignità e prospettiva a chi, con competenza e dedizione, contribuisce ogni giorno alla crescita civile e al progresso sociale dell’intera comunità regionale”.