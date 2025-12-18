ULTIME NEWS

Potenza, il Prefetto Campanaro ringrazia l’IIS “Di Pasca–Fortunato” per il servizio reso durante la cerimonia dell’Ordine al Merito della Repubblica

18 Dicembre 2025

Nel corso della cerimonia di conferimento delle Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, svoltasi a Potenza nei giorni scorsi, Sua Eccellenza il Prefetto Michele Campanaro ha espresso pubblicamente il suo ringraziamento all’IIS “Di Pasca–Fortunato” per il supporto fornito durante l’organizzazione dell’evento.

A testimonianza della gratitudine istituzionale, il Prefetto ha consegnato una targa commemorativa al Dirigente scolastico, prof. Angelo Mazzatura, come segno di riconoscimento per l’impegno, la professionalità e il senso civico dimostrati dagli studenti e dal personale scolastico coinvolti.

L’Istituto “Di Pasca–Fortunato” si conferma ancora una volta parte attiva del territorio, offrendo ai propri studenti occasioni di crescita personale e culturale, nell’ottica della cittadinanza attiva e del servizio alla comunità.