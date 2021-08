Avigliano: istituzioni, cittadini e operatori economici completamente isolati! Ecco cosa sta succedendo

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa del dott. Canio D’Andrea, Presidente Adoc (Associazione Difesa e Orientamento Consumatori) Basilicata:

“Da diverse settimane i cittadini del Comune di Avigliano sono vittime di continui e reiterati disservizi da parte della compagnia telefonica Vodafone Italia SpA.

Ad oggi, nonostante numerosi solleciti, gli utenti del Comune della provincia di Potenza sono completamente isolati a causa di un guasto che interessa la linea mobile e dati della Vodafone che non è stato ancora riparato.

L’associazione stigmatizza l’atteggiamento della compagnia telefonica ritenendolo gravemente omissivo e di forte nocumento verso i cittadini-utenti del Comune di Avigliano e del suo hinterland.

Tale comportamento è da considerarsi ancor più grave e lesivo giacché incide fortemente sulla normale attività, anche lavorativa, dei cittadini, degli operatori economici e delle istituzioni meta tra l’altro di numerosi turisti legati, soprattutto in questo periodo dell’anno, al pellegrinaggio religioso al Monte Carmine.

È indispensabile che una “primaria” azienda telefonica, come si autodefinisce la Vodafone, non faccia assolutamente nulla per riparare i guasti ed allievare le gravi difficoltà in cui ha, piantato, i suoi utenti aviglianesi!

Numerosi sono i cittadini-utenti che hanno già chiesto all’Adoc di promuovere una azione risarcitoria contro la compagnia telefonica per i danni subiti.

Si invita, quindi, la stessa compagnia a provvedere con la massima urgenza a ripristinare il problema, cogliendo l’occasione, nella risoluzione di tale problematica, anche per potenziare il segnale.

Naturalmente gli utenti che lo ritenessero necessario potranno rivolgersi alla nostra Associazione per ricevere la necessaria tutela il cui ufficio è sito in Potenza alla Via Stigliani c/o il Centro Sociale di Malvaccaro e/o contattando i numeri 097146393 – 330798081 e/o inviando segnalazioni all’indirizzo mail info@adocbasilicata.org“.

