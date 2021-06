Avigliano: treno fermo per oltre mezz’ora sotto il sole! Ecco la segnalazione

Disagi per i passeggeri della corsa Potenza-Foggia.

A contattare la nostra Redazione una lettrice che, poco fa, ci ha comunicato:

“treno fermo ad Avigliano Scalo da mezz’ora, sotto il sole, doveva arrivare a Rionero alle 17.05”.

Ancora una disavventura che si associa all’episodio verificatosi solo ieri sempre lungo la tratta Foggia-Potenza.

Pare infatti che per i passeggeri non ci sia pace a causa non solo dei ritardi ma anche delle calde temperature estive esplose negli ultimi giorni.a

