Balvano: “La Ferrero con i suoi progetti di incremento della produzione prevede nuove assunzioni”! I dettagli

In vista della Conferenza di Servizi fissata per il prossimo 9 luglio, si è tenuta in Regione una riunione preliminare per esaminare gli aspetti legati alla modifica dell’Autorizzazione Integrata Ambientale richiesta dalla Ferrero per lo stabilimento di Balvano, al fine di incrementare la produzione del nuovo prodotto dolciario da 16 mila a 33 mila tonnellate annue:

“Tra gli aspetti che sono oggetto di valutazione: la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica, la ricollocazione di alcune aree di deposito temporaneo dei rifiuti, la riconfigurazione delle reti di scarico, la rimodulazione del quadro emissivo”.

L’assessore Rosa dichiara:

“Da oggi, proviamo a rilanciare l’attività del dipartimento Ambiente ed Energia per rinsaldare il rapporto con le imprese che operano sul territorio.

A partire dalla Ferrero che con i suoi progetti di incremento della produzione prevede nuove assunzioni per circa 150 unità, stiamo provando a tracciare un cammino che veda da una parte una buona amministrazione pubblica incisiva e veloce, dall’altra parte imprese che investo sul territorio in produzione e occupazione”.

