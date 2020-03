Basilicata, atto intimidatorio al consigliere Cifarelli: ecco i commenti della politica locale

I consiglieri del gruppo consiliare M5s, Gianni Leggieri, Gianni Perrino e Carmela Carlucci, intervengono in merito all’attentato dinamitardo perpetrato stanotte, a Matera, ai danni dell’auto del consigliere regionale del Pd, Roberto Cifarelli.

Nell’esprimere solidarietà e vicinanza al consigliere Roberto Cifarelli, “vittima di un vile atto intimidatorio”, i tre consiglieri affermano che “la violenza va sempre condannata fermamente”.

Così il consigliere della Lega, Pasquale Cariello:

“Voglio esprimere tutta la mia vicinanza al consigliere regionale Roberto Cifarelli per il deprecabile gesto vandalico subito questa notte a Matera.

Allo stesso modo, non posso che esternare tutta la mia contrarietà verso quanto accaduto, augurando che tali episodi di intolleranza non prevalgano rispetto al dialogo ed al confronto.

Atti di vandalismo, come quello accaduto al consigliere Cifarelli, non possono essere tollerati in una città che si è sempre contraddistinta per la correttezza dei suoi cittadini”.

Ha dichiarato il consigliere regionale di Basilicata positiva, Piergiorgio Quarto:

“La forza della ragione deve avere sempre il sopravvento sulla ragione della forza.

Al bando la violenza in tutte le sue forme, sostegno e solidarietà al collega Cifarelli.

L’esplosione che ha gravemente danneggiato l’auto del consigliere Cifarelli si commenta da sola: un atto vile, immotivato, da condannare senza remore.

Nessuno può permettersi di limitare con la forza la libertà di pensiero e di azione di un uomo politico al servizio della collettività.

La politica e i politici devono continuare il loro operato, sempre al servizio dei cittadini e dei loro interessi.

I responsabili del vergognoso gesto devono essere subito individuati e assicurati alla giustizia”.

Anche il circolo PD “A.R. Carretta” di Lavello esprime:

“la massima solidarietà e vicinanza all’amico e consigliere regionale Roberto Cifarelli in seguito all’atto criminale e intimidatorio indirizzatogli nella scorsa notte.

Atti intollerabili, come questo, devono essere fermamente condannati, sia dal mondo civile che da tutto quello politico, perché minano la libertà ed il lavoro di uomini sempre più esposti all’odio generato dall’anti-politica e da frange estremiste che da quest’ultima ne traggono linfa vitale.

Certi che la giustizia farà il suo celere e preciso corso per chiarire e identificare i moventi e i mandanti di questo vile atto.

Ci stringiamo attorno al nostro consigliere e con forza lo invitiamo ad andare avanti come sempre ha fatto, con lealtà e determinazione e con la consapevolezza di non essere mai solo.

Forza Roberto!”.

Fortemente preoccupata, Marta Ragozzino, Direttrice della Direzione Regionale Musei della Basilicata, esprime:

“solidarietà e vicinanza al Consigliere regionale Roberto Cifarelli per il vile atto intimidatorio subito nelle prime ore di questa mattina.

Nel condannare risolutamente il gesto scellerato, Ragozzino sottolinea il positivo e amichevole rapporto di collaborazione istituzionale indirizzato alla miglior valorizzazione del patrimonio culturale della Basilicata instaurato fin dal 2019 con il consigliere Cifarelli, del quale sottolinea il generoso strenuo impegno per la città e la regione e l’esemplare passione civile”.

L’assessore Francesco Cupparo:

“Esprimo solidarietà a Roberto Cifarelli, sottolineo che la violenza va sempre condannata fermamente, sono certo che le forze dell’ordine chiariranno al più presto i contorni della vicenda”.

L’Amministrazione comunale di Bernalda:

“esprime solidarietà e vicinanza al consigliere regionale Roberto Cifarelli, per il vile atto che questa notte ha distrutto la sua auto.

Questa Amministrazione vuole fargli sentire forte il proprio sostegno perché sia consapevole di non essere solo, con l’augurio che possa continuare con lo spirito positivo di sempre il suo impegno nelle istituzioni”.