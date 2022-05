Ben 11 atleti lucani conquistano la vetta del podio ai campionati di Jesolo! Complimenti

Si sono appena conclusi i Campionati Italiani di Kickboxing che si sono svolti presso il Palaevent di Jesolo dal 19 al 22 Maggio 2022.

Anche la Basilicata era presente con un foltissimo gruppo di atleti e capitanata dal Direttore Tecnico della Nazionale Italiana Biagio Tralli e dai Maestri:

Gino Clemente,

Massimiliano Monaco,

Angelo Zimmari,

Alfredo Falconieri.

Gli atleti, come spiegato dai maestri, giungono a tale competizione con una preparazione atletica al top e con un ricchissimo bagaglio tecnico tattico di altissimo livello.

Tutto questo ha permesso di portare ben 18 atleti ai campionati di Jesolo.

Dalla maggior parte di questi giovani stupefacenti i risultati ottenuti.

11 atleti, infatti, conquistano la vetta del podio portando a casa:

una medaglia d’oro,

due medaglie d’argento,

quattro medaglie di bronzo.

I Ragazzi sono stati così schierati ai Ring:

-60 Kg Debora Fiorino Low Kick Senior prima classificata Dynamic Center Matera

-57 Kg Vito Montemurro Low Kick Senior primo classificato Dynamic Center Matera

-63.500 Kg Romualdo Fuoco Low Kick Junior secondo classificato Athena Club Montescaglioso (MT)

-63.500 Kg Antonio Musto Low Kick Senior terzo classificato Dynamic Center Ginestra (PZ)

-67 Kg Giulio Alberto Mecca Low Kick Senior terzo classificato Nadir Lago Pesole

-71 Kg Michele Montemurro Low Kick Junior terzo classificato Dynamic Center Matera

-71 Kg Donatello Musto Low Kick Senior primo classificato Dynamic Center Ginestra (PZ)

-81 Kg Lorenzo Zaccaro Low Kick Junior primo classificato Dynamic Center Matera

+91 Kg Stiven Alla Low Kick Senior primo classificato Dynamic Center Matera

67 Kg Danilo Andrulli K-1 Senior primo classificato Dynamic Center Matera

71 Kg Michele Dichio K-1 Senior primo classificato Athena Club Montescaglioso (MT)

Campionati Italiani contatto leggero:

-63 Kg Gabriel Bozza Kick Light Ocad primo classificato Dynamic Center Matera

-57 Kg Luca lovallo -57 Kg Kick Light Junior terzo classificato Accad. delle Arti Marziali e Sport da Combattimento Potenza

-63 Kg Simone Fabrizio -63 Kg Kick Light Junior secondo classificato Accad. delle Arti Marziali e Sport da Combattimento Potenza

Trofeo Italia:

Viola Monaco -60 Kg Kick Light Cad prima classificata Accad. delle Arti Marziali e Sport da Combattimento Potenza

Ludovica Mecca +60 Kg Kick Light Cad prima classificata Accad. delle Arti Marziali e Sport da Combattimento Potenza

Antonio Pinto +60 Kg Kick Light Cad nessun piazzamento Accad. delle Arti Marziali e Sport da Combattimento Potenza

-65 Kg Daniela Dell’Orco Kick Light Senior prima classificata Dynamic Center Matera

Commenta il Presidente Regionale il M. Biagio Tralli:

“Sono molto soddisfatto di questo grandissimo lavoro fatto in Basilicata con ben 14 società sparse sul tutto il territorio regionale, più di 600 tesserati nonostante il periodo non favorevole (per via del Covid) e con questa trasferta consacriamo il grande lavoro fatto con ben 9 atleti vestiti di azzurro.

Risultato questo mai raggiunto finora.

Anche questi Cadetti e Junior saranno impegnati dal 30 al 7 ottobre 2022 a Jesolo per i Campionati Mondiali WAKO:

-63 Kg Gabriel Bozza Kick Light Ocad Dynamic Center Matera

-81 Kg Lorenzo Zaccaro Low Kick Dynamic Center Matera

Questi i Senior che saranno impegnati dal 14 al 20 in Antalya Turchia per i Campionati Europei WAKO:

-60 Kg Debora Fiorino Low Kick Senior prima classificata Dynamic Center Matera

-57 Kg Vito Montemurro Low Kick Senior primo classificato Dynamic Center Matera

-71 Kg Donatello Musto Low Kick Senior primo classificato Dynamic Center Ginestra (PZ)

+91 Kg Stiven Alla Low Kick Senior primo classificato Dynamic Center Matera

-67 Kg Danilo Andrulli K-1 Senior primo classificato Dynamic Center Matera

-71 Kg Michele Dichio K-1 Senior primo classificato Athena Club Montescaglioso (MT).

Avanti tutta Basilicata!”.

Ecco alcune foto delle vittorie e medaglie ottenute.

