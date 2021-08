Coronavirus Italia, 5.273 nuovi positivi: ecco tutti i dati

Sono 5.273 i nuovi casi di Coronavirus in Italia, oggi, Martedì 17 Agosto, 1.599 in più rispetto a ieri.

Il numero di tamponi e test è oggi pari a 238.073, contro gli appena 74.021 di ieri, tant’è che l’indice di positività scende sensibilmente dal 5% di ieri al 2,2% di oggi.

Si registrano in data odierna 54 decessi (dato parzialmente influenzato da recuperi), che portano a 128.510 il totale di vittime dall’inizio dell’epidemia.

Il numero di attualmente positivi è 129.116, mentre quello delle persone in isolamento domiciliare è 125.221.

Quanto ai ricoveri, oggi sono 138 i pazienti in più nei reparti ordinari (in totale 3.472) e 19 in più quelli in terapia intensiva (423, con 49 ingressi giornalieri).a

