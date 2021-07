Coronavirus Italia: 5.696 nuovi positivi. Ecco tutti i dati

Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Covid sul nostro territorio, oggi 28 Luglio 2021, sono stati registrati 5.696 nuovi contagiati, in crescita rispetto ai 4.522 casi riscontrati ieri.

I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 15, meno rispetto ai 24 di ieri, e portano il totale delle vittime del coronavirus in Italia dall’inizio dell’emergenza sanitaria a 128.010 persone.

Sono 248.472 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore: ieri erano stati 241.890.

Il tasso di positività torna a salire al 2,3%, in aumento dello 0,4% rispetto al 1,9% di ieri.

Sono 183 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, 6 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite.

Gli ingressi giornalieri sono stati 9 (ieri 16).

I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.685, 74 in più nelle ultime 24 ore.

Sono 72.293 le persone in isolamento domiciliare sul totale dei 74.161 attualmente positivi mentre sono 4.128.568 i dimessi/guariti da inizio epidemia.

Prosegue anche la campagna vaccinale che ha raggiunto il numero di 66.469.852 dosi di vaccino somministrate in totale.