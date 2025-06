Croce Rossa di Basilicata: alla guida del Comitato Regionale riconfermato il cav. Michele Quagliano. Ecco chi sono i componenti del Consiglio Direttivo

Alla guida del Comitato Regionale della Croce Rossa di Basilicata è stato riconfermato per i prossimi quattro anni il cav. Michele Quagliano.

Alle elezioni tenute il 25 Maggio scorso sono stati eletti i componenti del Consiglio Direttivo Regionale composto da Giovanni Paterna e Nicola Ricciardi riconfermati, da Francesca Giannotti e dal rappresentante giovani della CRI Barbara Cecchi.

Il presidente Quagliano sarà a capo di dieci Comitati territoriali che vedono l’impegno di oltre 2000 volontari.

“Al centro del mio impegno per i prossimi quattro anni sarà la responsabilità di valorizzare maggiormente il prestigio della Croce Rossa Italiana nella difficile realtà del nostro territorio, nel solco della continuità guardando al futuro per un rinnovamento indispensabile per affrontare le nuove sfide che ci attendono.

Desidero ringraziare le autorità civili, militari e religiose della Basilicata con le quali in questi anni ho avuto il privilegio di collaborare al solo fine di dare tutela della dignità delle persone, auspicando un ampliamento dei nostri rapporti.

Rivolgo un appello, altresì, alle associazioni che hanno le nostre stesse finalità, affinché si possa fare rete per dare sollievo alle persone che hanno necessità di aiuto immediato e per rispondere in ogni momento ad emergenze e criticità” è quanto immediatamente dichiarato il presidente Quagliano.

Il presidente Quagliano milita nella Croce Rossa da più di venticinque anni, nel suo lungo percorso di volontario ha ricoperto numerose cariche istituzionali, è apprezzato per le sue doti di grande organizzatore e per la sua caratura umanitaria.

I Volontari della Basilicata per la maggiore professionalità acquisita negli ultimi anni, sono sempre chiamati a collaborare a grandi eventi, non ultimo, i funerali di Papa Francesco, l’elezione del nuovo Pontefice e il giubileo degli adolescenti tenutosi a Roma.

Al presidente Quagliano i migliori auguri per il suo lavoro di rinnovamento della CRI Basilicata.