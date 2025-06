Potenza si unisce per la storia di Princess, ex vittima di tratta che da anni strappa ragazzine da questa rete. L’evento in programma

Il 4 Giugno alle 18:30 presso Scambiologico a Potenza in Piazzale Istria sarà presentato “THE DEAL” un documentario di Chiara Sambuchi, regista italo-tedesca che ha ricevuto il premio del Festival “Visioni dal Mondo 2023”.

Nel corso della serata si avrà la possibilità di incontrare sia la regista del documentario che la protagonista Princess Okokon, co-fondatrice di PIAM.

È “una storia di donne che aiutano altre donne”, un racconto che mette in luce la vita e il lavoro di Princess, nigeriana, ex vittima di tratta, che da anni vive in Italia e strappa ragazzine nigeriane dalla rete della tratta, prima che entrino nell’inferno della prostituzione forzata, affronta in Nigeria i “native doctors”, che praticano riti voodoo sulle ragazzine, finanzia personalmente, con microcrediti, decine di donne in Nigeria che vogliono dare vita a piccole attività economiche.

Poi c’è Lina, magistrata della squadra antimafia di Catania, acuta e coraggiosissima, nel film segue le indagini sui network mafiosi nigeriani, dediti a spaccio e prostituzione.

Ma quello che la muove è ridare alle ragazzine nigeriane “la capacità di sognare”.

Ed il documentario arriva fino in Germania a Duisburg dove agisce Colin un investigatore che tenta di riallacciare i fili di un business internazionale che rende schiave migliaia di ragazze.

Parteciperanno all’evento anche Simona Bonito, Consigliera di parità della Provincia di Potenza ed Anna Grieco, Assessore alle Politiche sociali del Comune di Potenza.

La presentazione del documentario sarà infatti anche l’occasione per dare inizio al progetto LGNET3 promosso dal Comune di Potenza per la realizzazione di un laboratorio di narrazione interculturale curato dalla regista Chiara Sambuchi.

Il 5 Giugno poi a Ferrandina (MT) si inaugurerà presso la Biblioteca Comunale il laboratorio di narrazione per grandi e bambini “I viaggi nelle terre di chissadove” con lo scrittore Gianluca Caporaso.

Alle proiezioni parteciperanno, ove possibile, i registi ed i protagonisti dei documentari.

Continua così l’iniziativa “migrAzioni 2025 – giornata mondiale del rifugiato” con la quale si intende ribadire la necessità di diffondere la cultura della Pace e promuovere il rispetto dei diritti umani e dell’accoglienza per chi è costretto a fuggire.

Infatti mai come oggi le guerre e le crisi umanitarie e climatiche in atto evidenziano che questi argomenti sono molto concreti perché incidono sulla nostra vita e sono strettamente connessi alla prosperità ed allo sviluppo per tutti i popoli.

Per realizzare “migrAzioni 2025” la Fondazione Città della Pace per i Bambini Basilicata nell’ambito dei progetti SAI gestiti insieme ad Arci Basilicata, Consorzio Officine Solidali, Cooperativa Sociale Il Sicomoro, le Cooperative Vida e La Mimosa ed il World centers of Compassion for Children Italia con gli enti gestori Provincia di Potenza, Comuni di Potenza, Ferrandina (MT) e Lavello, ha implementato una collaborazione con Scambiologico, il Polo Bibliotecario di Potenza, Il Salone dei Rifiutati e La Consigliera di Parità Provincia di Potenza e Noeltan.

