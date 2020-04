Così Antonio De Luca – Capogruppo Pd Provincia di Potenza:

“A nome tutto il gruppo Pd in Consiglio Provinciale, esprimo profondo cordoglio per la scomparsa di Pino Larotonda.

Dirigente appassionato e uomo buono, Pino aveva a cuore il bene comune, instancabile guardava al futuro per dare il suo contributo, per migliorare e far crescere le nostre comunità.

Ci stringiamo con immenso dolore alla famiglia”.

