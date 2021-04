Emergenza Covid Basilicata: 16 nuovi Positivi Lucani! Ecco tutti i dati comune per comune

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS.

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL 5.04.2021.

Report dati processati in data 4 Aprile 2021:

Tamponi molecolari di giornata n. 368

Test antigenici totali 12.465

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 17

Tamponi negativi n. 351

RICOVERATI N. 183

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 120

DECESSI TOTALI N. 2

Anzi

Genzano di Lucania

POSITIVI TOTALI N. 17

16 positivi residenti:

1 Grassano

2 Montalbano Jonico

5 Policoro

1 Pomarico

3 Potenza

1 Rotondella

1 Satriano di Lucania

1 Scanzano Jonico

1 Tursi

Non residenti ed in isolamento in altra Regione n. 1

1 Puglia

GUARITI TOTALI N. 120

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 120

2 Banzi

2 Ferrandina

4 Filiano (n. 1 domiciliato a Venosa)

8 Genzano di Lucania

27 Lavello (n. 1 domiciliato a Filiano)

2 Melfi

6 Montalbano Jonico

1 Montemilone

1 Nova Siri

17 Palazzo San Gervasio

1 Pisticci

1 Rionero in Vulture

1 Salandra

1 Scanzano Jonico

1 Stigliano

45 Venosa

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 4.667

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 4.848

DECEDUTI RESIDENTI N. 440

GUARITI RESIDENTI N. 14.413a

a

