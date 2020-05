Grazie Potenza: i cittadini aiutano le famiglie in difficoltà acquistando beni di prima necessità!

Continua incessante il lavoro della macchina della solidarietà in città affinché nessuno resti senza beni di prima necessità.

Come è ormai noto, per non lasciare mai solo nessuno, sempre in prima linea troviamo l’Associazione Culturale “Io Amo il Potenza“ che, attraverso azioni benefiche, continua a perseguire l’obiettivo di aiutare i più bisognosi.

In quest’ultimo periodo, dopo aver contribuito all’iniziativa lanciata dalla casa di accoglienza “Don Tonino Bello”, ha lanciato la “spesa solidale”, per sostenere, appunto, chi è in gravi difficoltà economiche.

Il presidente di “Io Amo il Potenza”, Angelo Triani, ha dichiarato alla nostra Redazione:

“In questi giorni difficili abbiamo fatto tante opere di beneficenza.

Abbiamo deciso di estendere a tutti i nostri amici, tifosi, simpatizzanti e semplici ammiratori, la possibilità di essere al centro del progetto spesa solidale.

La nostra Associazione ha già donato ben oltre 419 spese a 78 famiglie.

Queste, hanno ricevuto almeno 3-4 spese caduna con generi di prima necessità, come carne, detersivi e saponi per l’igiene intima.

Poi, dove ci sono bambini, abbiamo acquistato anche omogeneizzati e pannolini (oltre ai kit contenenti prodotti di igiene per il neonato), vestitini e giochini.

Basta davvero un piccolo sforzo per far felice chi non può neanche mangiare.

Inoltre, con il nostro sacchetto solidale è possibile acquistare presso:

Centro Carni dei fratelli Sant’Angelo in viale Dante;

Ciccia e Salsiccia in via del Gallitello;

Macellerie Filitti in via Milano e via Appia;

L’impegno della nostra associazione, il cui cuore è rossoblù, sarà quello di garantire un’altra spesa completa a tutte le famiglie.

Speriamo di riuscirci.

Perciò chiunque voglia partecipare, oppure abbia bisogno di noi, ci contatti in privato.

Risponderemo subito a tutte le richieste”.

Atti di generosità molto apprezzati dalle famiglie in questione.

Riportiamo alcuni dei messaggi di ringraziamento giunti ad Angelo e all’Associazione:

“Volevo ringraziarti enormemente per la gentilezza e la rapidità con il quale ha accolto la mia richiesta di aiuto”;

“La mano di Maria è grande, grazie per aver pensato alla nostra famiglia! La Madonna vi accompagni nella vostra missione! Grazie ancora e speriamo di poter ricambiare un giorno!”;

“Io ho due bimbe piccole. Sono contenta per tutto ciò che è arrivato per la mia famiglia”;

“In questo periodo di crisi ho trovato delle persone umane e buone come te. Grazie mille”;

“Grazie mille di cuore per quello che state facendo”;

“I miei figli ed io ti ringraziamo per la grande generosità avuta nei nostri confronti. Grazie infinite”;

“Vorrei ringraziare pubblicamente Angelo Triani per l’impegno profuso nell’aiutare chi come me sta attraversando in questo periodo ho un brutto momento”.

I ringraziamenti non sono mancati anche in occasione della Festa della Mamma, un giorno unico per tutte le famiglie:

“Oggi è la festa della mamma.

Mamma c’è sempre, mamma non si lamenta mai anche se stanca, anche se non sta bene, anche anche se è piena notte.

Mamma è mamma sempre.

Oggi volevo ringraziare “Io Amo il Potenza” perché grazie a queste meravigliose persone oggi tutte le mamme, anche quelle meno fortunate, possono sorridere e soprattutto far sorridere i propri figli.

Davvero grazie”.

L’Associazione ricorda che chiunque fosse interessato ad aiutare il prossimo in questo momento di difficoltà può dare il suo contributo effettuando una donazione libera con bonifico a:

codice IBAN: IT45S0567617295IB0000217235

intestazione: Angelo Triani

causale: Donazione

Anche pochi euro possono rappresentare il sorriso felice di un bambino.

Facciamo i complimenti ad Angelo e al suo gruppo che, soprattutto in questo periodo così difficile, si stanno prodigando per aiutare concretamente i più bisognosi.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)