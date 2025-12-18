Potenza: l’Arcivescovo in carcere per la Santa Messa. I dettagli

Nel contesto del Giubileo dei detenuti, l’Arcivescovo ha presieduto la Santa Messa nel carcere, condividendo un momento di preghiera e di ascolto con gli ospiti della casa circondariale di Potenza.
Un segno di vicinanza della Chiesa che richiama alla dignità di ogni persona e alla speranza che non viene mai meno, anche nei luoghi di detenzione.
Subito dopo la messa è stato presentato il progetto “Innocenti evasioni” promosso dalla Caritas diocesana in collaborazione con la casa circondariale “Santoro”.