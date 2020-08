In provincia di Potenza, mucca tratta in salvo dai Vigili del Fuoco!

I Vigili del Fuoco di Potenza, lo scorso 9 Agosto, alle ore 14:35 circa, sono intervenuti a Senise (PZ) per il recupero di un animale.

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Lauria, arrivati in contrada Codicino, hanno trovato una mucca caduta in un dirupo.

L’animale scivolato era impossibilitato a muoversi, la zona impervia impediva il recupero sia a piedi che con automezzi, pertanto si è richiesto l’intervento dell’elicottero.

I Vigili del Fuoco ed il veterinario, raggiunto l’animale, lo hanno sedato e predisposto per il recupero.

L’elicottero proveniente dal Reparto Volo Vigili del Fuoco di Pontecagnano (Sa), con a bordo tre elisoccoritori, in hovering (il volo in hovering consiste nello stazionare a punto fisso rispetto al suolo ad altitudine costante), ha agganciato l’imbraco per recupero animali e ha trasportato la mucca direttamente nell’azienda del proprietario.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti con una autopompa, un fuori strada ed un elicottero, per un totale di undici unità.

Questa una foto del salvataggio.

